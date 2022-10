Vorsitzende des Fördervereins Domersleben wird geehrt

Wanzleben - Festliche Stimmung im Wanzleber Rathauskeller am Marktplatz: Seit 2013 ehrt die Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben-Börde Menschen aus den Ortschaften, die sich durch ihr ehrenamtliches Engagement besonders für das Allgemeinwohl eingesetzt haben. Die Vorschläge für die Auszeichnungen am „Tag des Ehrenamtes“ kamen von den Ortschaftsräten. In diesem Jahr wurden wieder acht verdiente Ehrenamtler und Vereine geehrt.