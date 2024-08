Formfehler: Über den zweiten Vorsitzenden des Stadtrates der Einheitsgemeinde Wanzleben muss noch einmal abgestimmt werden. Benjamin Hellmann (AfD) tritt erneut an.

Wanzleben. - Der zweite Vorsitzende des Stadtrates der Einheitsgemeinde Wanzleben muss neu gewählt werden. Eigentlich war Benjamin Hellmann (AfD) in einem zweiten Wahlgang dazu bestimmt worden. Diesen Wahlgang hätte es aber so nicht geben dürfen. Warum ist das so?