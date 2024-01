In Wanzleben sind die Plakate der Bürgermeisterkandidaten Ziel von Vandalen. Bei der Kindertagesstätte „Sarrezerge“ traf es die Aushänge des Kandidaten Tino Bauer, die sich zerknickt in einer Mülltonne fanden.

Wanzleben. - Die Bürgermeisterwahlen in Wanzleben stehen am Sonntag, 25. Februar, an. Eine eventuelle Stichwahl ist für Sonntag, 10. März, vorgesehen. Inzwischen hängen auch die ersten Plakate der Bewerber aus. Das mag einige Zeitgenossen nicht passen, denn die Kandidatenwerbung wird – ausnahmslos von jeweiligen Bewerber – in etlichen Orten einfach abgerissen. Brennpunkt ist wieder einmal Wanzleben.