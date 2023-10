Seit etwa einem Jahr stehen am Blumenberger Bahnübergang zwei neue Laternen. Allerdings werden sie nicht mit Strom versorgt. Wann werden sie in Betrieb genommen?

Der Blumenberger Willi Kemmer am sanierten Bahnübergang im Dorf.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Blumenberg - Am hellerlichten Tag sieht am Bahnübergang in Blumenberg eigentlich alles ganz normal aus. Die Fahrbahn ist angeglichen worden, die Schranken funktionieren und zwei moderne Straßenlaternen vervollständigen das Bild. Sobald aber die Dunkelheit hereinbricht, offenbart sich ein Problem, welches die Einwohner des Ortes beschäftigt – der Bahnübergang liegt im Dunkeln. Die beiden Laternen leuchten nicht.