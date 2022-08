DRK-Kreisverband Wanzleber Tafel steht vor neuen Herausforderungen

Die ersten Tafeln in Sachsen-Anhalt haben Aufnahmestopps verhängt, da der Zulauf zu groß ist und es auch Versorgungsprobleme gibt. Im Sozialen Zentrum „Alter Bahnhof“ in Wanzleben ist die Lage etwas entspannter, aber es wird wegen der sich anbahnenden Energiekrise in Deutschland mit einer weiteren Steigerung der Kundenzahl gerechnet.