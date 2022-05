Warum der Förderverein der Grundschule Ostgerweddingen neue Baukästen spendiert

Von Peter Ließmann / vs

In der Grundschule Osterweddingen werden auch die Kreativität und die Fantasie gefördert. Die Schulleiterin erklärt, wie.

Osterweddingen - Neben den normalen Schulstunden gibt es in der Grundschule in Osterweddingen wöchentlich auch ein bis vier Stunden Angebote, in denen die Kinder mehr spielerisch lernen und selbstständig ihre Interessen umsetzten.