Warum die Zuckerrübe in der Region Wanzleben ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist

Die Rübenkampagne 2021 ist Geschichte. In einer ersten Analyse ziehen der Bauernverband und der Verband der Zuckerrübenanbauer eine positive Bilanz und heben die Bedeutung der Zuckerrübe für die Wirtschaft der Region hervor.

Einer der letzten Rübenlaster der Kampagne 2021 an der automatischen Stempelbeprobung in der Zuckerfabrik Klein Wanzleben: Die Kampagne ist beendet.

Klein Wanzleben - (vs) Die letzten Abdeckvliese, die noch an den Feldrändern lagen, sind aufgerollt und abtransportiert. Das Rübenlager in der Zuckerfabrik Klein Wanzleben ist leer, berichtet Barbara Ilse vom Bauernverband Börde. 120 Tage dauerte die Zuckerkampagne 2021.