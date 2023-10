Die Mitglieder des Heimatvereins Langenweddingen übergeben ihre Ferdinand-Schill-Sammlung an Dodendorfer Freunde. Warum dieser Schritt notwendig war.

Eine Collage überreichen Mitglieder des Langenweddinger Heimatvereins an ihre Partner aus Dodendorf.

Dodendorf - Der Heimatverein Langenweddingen löst sich auf. Der Prozess begann bereits Anfang des Jahres. Viele Sammlerstücke, für die es nun in Langenweddingen keinen Platz mehr gibt, haben die Mitglieder an den Heimatverein Dodendorf übergeben. Aus diesem Grund hatten kürzlich die Dodendorfer die Mitglieder von „Die weddinger“ in ihr Heimatstübchen eingeladen. Bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen bedankten sich die Dodendorfer für die Ausstellungsstücke.