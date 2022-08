Vollsperrung Wefenslebens Hauptstraße für 14 Tage dicht

Die Ortsdurchfahrt Wefensleben wird von kommender Woche an voll gesperrt. Was das für die Anlieger bedeutet, scheint noch nicht recht klar. Laut Landkreis soll die Straße in 14 Tagen bereits wieder passierbar sein.