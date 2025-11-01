weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Halloween in der Börde: Wenn „Igor“ seinen Gruselkeller im Klein Wanzleber Feuerwehrhaus öffnet

Der Feuerwehrförderverein hält im Zuckerdorf an seinem Konzept für eine besondere Veranstaltung fest. Zahlreiche Halloween-Fans lassen sich locken.

Von Constanze Arendt-Nowak 01.11.2025, 06:12
Matthias Kotter war für die Gruselkeller-Führung wieder in die Rolle des Igor geschlüpft.
Matthias Kotter war für die Gruselkeller-Führung wieder in die Rolle des Igor geschlüpft. Foto: Constanze Arendt-Nowak

Der Werbefilm, den die Feuerwehr des Zuckerdorfes Klein Wanzleben für ihre Halloween-Party in den sozialen Netzwerken veröffentlicht hatte, hat nicht zu viel versprochen. Im Gruselkeller des Klein Wanzleber Feuerwehrhauses warteten erneut wahrlich schaurige Gestalten.