Seit dem 1. September gibt es eine neue Schule in Wanzleben. Sie wird von der dem Medizinischen Trainings Center Börde betrieben und hier werden Notfallsanitäter für die gesamte Börde ausgebildet.

Claus Günther (von links), Grit Matz, Jens Sips und Martin Stichnoth stoßen bei der Eröffnung aus gutes Gelingen der neuen Schule an.

Wanzleben. - Die erste Klasse hat sich schon Anfang des Monats in den neuen Räumlichkeiten in Wanzleben An der Alten Tonkuhle 1 eingefunden und wird hier ausgebildet. Davon können sich die zahlreichen Besucher aus Politik und Wirtschaft bei der offiziellen Eröffnung persönlich überzeugen. Hier in Wanzleben entsteht allerdings auch etwas einzigartiges, was es woanders in der Form nicht gibt.