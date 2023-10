Zum „Herbstzauber“ war die Sülldorfer Talhexe zu Gast in der Grundschule in Osterweddingen.

Wie der Herbst in der Grundschule Osterweddingen begrüßt wurde

Osterweddingen. - Die Schülerinnen und Schüler einer dritten Klasse erlebten zusammen mit der Sülldorfer Talhexe eine kreative Unterrichtsstunde.

Im Rahmen der Herbstwerkstattwoche fand sie, schon fast traditionell, vor den Herbstferien statt. Gemeinsam mit Talhexe Angela Isensee bestickten die Kinder und Schulleiterin Petra Meyer Herbstblätter.

Zunächst dienten extra ausgewählte Blätter als Schablone. Mit ihnen wurde die Form auf ein Kunststoffgitter übertragen. Anschließend wurde es sorgfältig ausgeschnitten.

Im nächsten Schritt fädelten die Schülerinnen und Schüler buntes Garn ein und füllten das Kunststoffgitter mit kunstvollen Kreuzstichen aus. „Diese Arbeit erwies sich als äußerst filigran und war für einige Schüler eine echte Herausforderung“, berichtet die stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, Daniela Jürgens. Doch mit etwas Unterstützung sei es allen Kindern gelungen, wunderschöne, bunte Blätter herzustellen. Die Begeisterung für das Sticken war so groß gewesen, dass die geplante Musikstunde kurzerhand in eine Handarbeitsstunde umgewandelt wurde. Die Kinder nutzten die Gelegenheit, um noch mehr Blätter zu fertigen. Einige von ihnen gestalteten auch Lesezeichen.

Lucas (9) aus Osterweddingen arbeitet hochkonzentriert mit den Schablonen. Foto: Daniela Jürgens

Einige Tage später wurden alle hergestellten Blätter an einem großen Stoffbaum befestigt. Talhexe Isensee hatte ihn mitgebracht. Das Kunstwerk wird das Klassenzimmer der dritten Klasse während der Herbstzeit schmücken. Die Schüler haben so immer wieder eine besondere Erinnerung an diesen Workshop.

Meyer: „Unser herzlicher Dank geht an die Talhexe. Sie hat diesen gemeinsamen Vormittag zu einem kreativen Erlebnis gemacht.“