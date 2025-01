Zuwanderer sind mit Ende der DDR in die Region gekommen. Heute nennen sie die Börde ihr Zuhause. Die zweite Generation der Döner-Spezialisten des Urfa Grills in Wanzleben ist hier aufgewachsen.

Wanzleben. - Längst hat die zweite Generation die Geschäfte in dem Bistro in der Schulpromande übernommen. In eben diesem Boulevard hat auch die Geschichte des Döners in Wanzleben begonnen.