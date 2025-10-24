weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Deutsche Meisterschaften: Wie in einem Hollywoodfilm: Stefanie Rennau holt sich bei ihrer Premiere Gold

Die Deutschen Seniorenmeisterschaften im Para-Tischtennis führen Sportler aus Sachsen-Anhalt unter dem Banner des SV Seehausen nach Rheinland-Pfalz.

Von Ronny Schoof und Christian Besecke 24.10.2025, 18:23
Debütantin Stefanie Rennau (links) mit Partnerin Regina Höger (Bayreuth). Das „ungeplante Doppel“ gewann die Deutsche Seniorenmeisterschaft im Para-Tischtennis.
Debütantin Stefanie Rennau (links) mit Partnerin Regina Höger (Bayreuth). Das „ungeplante Doppel“ gewann die Deutsche Seniorenmeisterschaft im Para-Tischtennis. Foto: Claudia Müller-Jacob

Seehausen - Der Behinderten- und Rehabilitationssportverband Sachsen-Anhalt (BSSA) stellte mit 15 Aktiven nach Nordrhein-Westfalen die zweitgrößte Delegation in Nassau. Unter den zwölf errungenen Titeln der Gruppe ragt einer mit einer fast schon unglaublichen Hintergrundgeschichte heraus - und die betrifft die Seehäuserin Stefanie Rennau.