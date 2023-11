Grundstück Wo können Eigentümer in Wanzleben im Herbst ihr Laub entsorgen?

Für die Entsorgung von Laub sind per Gesetz die Grundstückseigentümer zuständig. Das gilt auch für öffentlichen Raum, der an das Grundstück angrenzt. Doch wie ist das in Wanzleben geregelt.