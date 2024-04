Wanzleben - Zu einem „Schnupperkurs“ auf den Elberadweg lädt jetzt der Landkreis Börde ein. Der Elberadweg, der von der Quelle des Flusses im Riesengebirge bis zur Mündung in die Nordsee bei Hamburg führt, verläuft auch 32 Kilometer durch den Landkreis Börde.

Diese Strecke können die Fahrradfreunde aus dem Landkreis und Wanzleben am 4. Mai im Sattel ihres Drahtesels entdecken.

Mit gleich zwei Neuerungen startet in der Region „Mittelelbe“ die Eröffnung der neuen Radsaison am Elberadweg, so der Landkreis Börde.

Zum ersten Mal findet der Tag in diesem Jahr bereits am ersten Samstag im Mai statt und es wird rund um die Landeshauptstadt gleich drei aufeinander abgestimmte regionale Fahrradtouren geben.

Für die Wanzleber ist die Tour des Landkreises Börde interessant. Sie startet am 4. Mai um 9.45 Uhr am Fähranleger Rogätz.

Gemeinsames Ziel der geführten Radtour ist das Familienfest zum 30-jährigen Jubiläum der Jugendfeuerwehr Hohenwarthe am Wasserstraßenkreuz Magdeburg. Die Strecke ist rund 20 Kilometer lang, und es wird von einer Fahrtzeit von etwa Stunden ausgegangen. Für die versierten Radler aus Wanzleben: Der Aufstieg beträgt 33 Höhenmeter, der Abstieg 36 Höhenmeter, der höchste Punkt über Normalnull liegt bei 67 Metern, der tiefste Punkt bei 39 Metern. Also eine auch für Fahrradtouren-Neulinge gut beherrschbare Strecken. Auf dem vom ADAC zertifizierten „Fahrradfreundlichen Parkplatz“ an der Trogbrücke erwartet die Teilnehmer ein buntes Programm mit Schauvorführungen der (Jugend-)Feuerwehr, Brandsimulator, Feuerwehrtechnik zum Bestaunen und vielen Infoständen. Zwischen den Vorführungen können die kleinen Rad- und Feuerwehrfreunde auf der Hüpfburg und/oder in der BubbleBall-Arena toben, während sich die Eltern und Großeltern ein kühles Radler und eine leckere Bratwurst vom Grill gönnen. „Nehmen Sie an der geführten Tour des Landkreises Börde ab Fähranleger Rogätz zum Wasserstraßenkreuz teil, dann können Sie hinterher nachweislich behaupten, dass Sie bei der offiziellen ,Erstbefahrung’ dieses neuen Abschnittes des Elberadweges dabei gewesen sind“, lädt der Landkreis Börde zur Tour ein.

Erinnerungsfoto

Die Trassenerweiterung sorgt ab Mai 2024 dafür, dass die Radtouristen zukünftig wählen können, ob sie auf knapp neun Kilometern oder auf nunmehr gut 32 Kilometern durch den Landkreis Börde radeln wollen.

Kurz vor der Trogbrücke wird dann eine von drei neuen Inszenierungstafeln am Elberadweg mit touristischen Ausflugstipps enthüllt werden, bevor es zum großen Erinnerungsfoto mit allen Teilnehmern auf die Brücke geht.Eine Anmeldung für eine der drei Touren ist nicht erforderlich. Für alle weiteren Informationen zum Programmablauf der kostenlosen Radtouren können Sie uns auf www.elberadweg.de besuchen.