Seit Jahren begeistert das Geocaching Millionen Menschen. Beliebt ist die moderne Form der Schnitzeljagd noch immer. Hier können in Wanzleben und Umgebung Schätze gesucht werden.

Wo Hobby-Schatzsucher in Wanzleben fündig werden

Geocaching in der Börde

Wanzleben - Ein Rätsel zwischen Klein Wanzleben und Wanzleben oder Schätze im Schlosspark und am Bolzplatz an der Sarre: In der Einheitsgemeinde gibt es viel zu entdecken. Dabei sind Schatzsucher nicht mehr auf alte Karten angewiesen. Denn wo die Fundsachen versteckt liegen, kann mittlerweile sogar mit dem Handy erforscht werden.