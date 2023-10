Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Zur Wohnsituation haben sich Wanzleber und Oschersleber positiv geäußert. Familien haben aber Probleme.

Die Wöhnhäuser in der Goethestraße in Wanzleben gehören zu den Vorzeigeobjekten der Wohnungsgenossenschaft in der Einheitsgemeinde.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wanzleben/Oschersleben. - Die Teilnehmer der Familienleben-Umfrage werteten ihr Wohnumfeld in beiden Städten des südliche Landkreises Börde mit der Schulnote zwei. Das kann sich sehen lassen, gerade für die großen Wohnungsgesellschaften in der Region. In einigen Punkten gibt es aber Abstriche in der Note.