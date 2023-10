Einsatzkräfte informieren die Bevölkerung über soziale Medien über die regelmäßigen Einsätze in der Stadt und werben so auch für die Mitarbeit in der Feuerwehr

Calbe. - Die Freiwillige Feuerwehr in Calbe hat seit einiger Zeit keine eigene Internetseite mehr. Der Kamerad, der die Seite betreute, sei vor einiger Zeit verstorben, sagt Stadtwehrleiter Lars Roschkowski. Die Angehörigen haben die Seite nun abgemeldet. Dennoch ist die Feuerwehr nicht ganz aus der digitalen Welt des Internets verschwunden. In den sozialen Medien sind die Kameraden noch aktiv und auch leicht zu finden, wer die Feuerwehr in Calbe sucht.

Hier dokumentieren sie ihre Einsätze und lassen die Einwohner wissen, wohin die Feuerwehr gefahren ist. Mehr Informationen sind über die sozialen Medien kaum möglich. Eine kleine Übersicht über die Aufstellung der freiwilligen Feuerwehr in der Stadt gibt es noch über die Webseite der Stadt.

Ehrenamtlicher Dienst für die Bürger

Allerdings enthält die Zusammenstellung weniger Informationen als die vorher eigene Seite der Feuerwehr, räumt auch der Stadtwehrleiter ein. An den Aufbau einer neuen Webseite für die Feuerwehr sei vorerst nicht gedacht, fügt er an. Die Informationen auf der Webseite der Stadt reichten aus. Formell besitzt die Feuerwehr in der Stadt zudem keine eigene Rechtsform. Sie ist eine Einrichtung der Kommune, sieht die Satzung vor. Ihre Mitglieder haben sich zu einem ehrenamtlichen Dienst für die Bürger der Stadt verpflichtet und sich dazu entsprechend ausbilden und ausrüsten lassen. Dennoch dürfen die Einsatzkräfte hoheitlich tätig werden. So sind die Wehrleiter unter anderen auch in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen worden, um diese Funktionen zu übernehmen.

Mit dem Auftritt in den sozialen Medien ist die Feuerwehr Calbe wie andere Feuerwehren ebenso gut in den sozialen Medien vertreten und informiert hier über das regelmäßige Einsatzgeschehen.

Schließlich bleibt es den Bürgern selten verborgen, wenn die Feuerwehr ausrückt und zu einem Einsatz fährt. Um was es sich dann handelt, wollen möglichst viele wissen, wie die Zugriffszahlen auf den Internetauftritt zeigen. Neben der reinen Information verstehen die Kameraden ihre Öffentlichkeitsarbeit aber auch ein Stück weit als Werbung für andere Menschen in der Stadt, die sich für die Mitarbeit in der Feuerwehr interessieren könnten.

Feuerwehr nicht langweilig

Wenn sie sehen, wie die Feuerwehr mit modernem Gerät und aktueller Ausrüstung tätig ist, entscheiden sie sich vielleicht für eine Mitarbeit oder unterstützen auf andere Weise die Kameraden. Denn die Mitgliedergewinnung steht in der Kommune als eine der wichtigsten Aufgaben in der Zukunft in der Risikoanalyse, die der Stadtrat regelmäßig fortschreibt. Zwar besitzt die Feuerwehr auf dem Papier mit 50 Einsatzkräften eine große Personalstärke. Die Zahl sagt allerdings nichts darüber aus, ob die Einsatzkräfte rund um die Uhr verfügbar sind. In der Regel sind die Einsatzkräfte vor allem unter der Woche von Montag bis Freitag tagsüber weniger verfügbar, weil viele arbeiten oder nicht in der Stadt beschäftigt sind.

Abdecken muss die Feuerwehr ihre Einsatzbereitschaft allerdings rund um die Uhr das ganze Jahr über, sagt der Stadtwehrleiter. Willkommen sind daher weitere Einsatzkräfte, die in der Stadt auch tagsüber verfügbar sind, meint er. Nur so könne die Feuerwehr auch in Zukunft ihre große Einsatzbereitschaft behalten. Wie wichtig die ist, zeigt ein Blick in die sozialen Medien und die Vielfalt der Einsätze, zu denen die Kameraden in der Kleinstadt immer wieder gerufen werden. Langweilig wird es bei der Freiwilligen Feuerwehr jedenfalls nicht, ist der Stadtwehrleiter überzeugt. Und wenn mal kein Einsatz anliegt, treffen sich die Kameraden regelmäßig zur Ausbildung im Gerätehaus und üben mit der modernen Technik.