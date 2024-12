Oberharz. - Jugendarbeit, Gewaltprävention an Schulen, die Gründung des Schülergremiums Harz: Das Anti-Gewalt-Zentrum (AGZ) mit Sitz in der Stadt Oberharz am Brocken hat im Laufe seines Bestehens einige Projekte entwickelt, die nicht nur in der Region, sondern auch darüber hinaus Anklang gefunden haben. Seit 20 Jahren hilft und unterstützt der Verein Menschen auf verschiedene Weise, um ein gewaltfreies Miteinander zu schaffen.

