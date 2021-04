2000 Tests und 29 Covid-Infizierte in Wernigeröder Testzentren

Wernigerode

Gut 2000 Menschen sind in anderthalb Wochen in den inzwischen drei Corona-Testzentren in Wernigerode getestet worden. Darüber hat Oberbürgermeister Peter Gaffert (parteilos) in der Stadtratssitzung am Donnerstag, 15. April, informiert.

Bei 29 Getesteten sei das Corona-Virus nachgewiesen worden. Ein negatives Testergebnis gilt für 24 Stunden als Eintrittsticket für die Außengastronomie. Wie lange das Harzer Modellprojekt fortgeführt werde, sei unklar. „Wir müssen sehen, wie sich das bundesweit entwickelt“, so Gaffert mit Blick auf die drohende Bundes-Notbremse.

Imfangebot für alle Wernigeröder über 80

Das Impfen schreite voran. „Inzwischen haben alle Über-80-Jährigen ein Impfangebot erhalten“, so der OB. In den kommenden Tagen werde ein mobiles Team impfwillige Senioren aufsuchen, die nicht in der Lage sind, selbst ins Impfzentrum zu kommen.

Indes gelten für das Corona-Testzentrum an der Angerspitze ab Montag, 19. April, neue Öffnungszeiten. Abstriche würden dann montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 18 Uhr genommen, berichtet Ariane Hofmann, Sprecherin der Stadtverwaltung. Damit öffnet das Testzentrum wochentags bereits eine Stunde früher als bislang.