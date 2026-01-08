weather schneegriesel
  4. Neueröffnung im Harz: 21-Jähriger startet mit Teestube in der Wernigeröder Innenstadt durch

Mit gerade mal 21 Jahren erfüllt sich Niklas Wenzel den Traum vom eigenen Lokal in Wernigerode. Die Fußstapfen sind groß: Unter seinen Vorgängern galt die Teestube als beliebtestes Café der Harzstadt. Wie der neue Betreiber daran anknüpfen will – und was neben Heißgetränken auf der Speisekarte steht.

Von Sandra Reulecke 08.01.2026, 18:00
Niklas Wenzel eröffnet in der Wernigeröder Innenstadt seine „Kleine Teestube“. Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Zum letzten Mal wird die Speisekarte kontrolliert und die Deko zurechtgerückt, bevor die ersten Gäste eintreffen: In der Wernigeröder Innenstadt erfüllt sich Niklas Wenzel seinen Traum von der Selbstständigkeit. Mit 21 Jahren eröffnet der Harzer sein eigenes Lokal, die „Kleine Teestube“.