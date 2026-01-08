Neueröffnung im Harz 21-Jähriger startet mit Teestube in der Wernigeröder Innenstadt durch

Mit gerade mal 21 Jahren erfüllt sich Niklas Wenzel den Traum vom eigenen Lokal in Wernigerode. Die Fußstapfen sind groß: Unter seinen Vorgängern galt die Teestube als beliebtestes Café der Harzstadt. Wie der neue Betreiber daran anknüpfen will – und was neben Heißgetränken auf der Speisekarte steht.