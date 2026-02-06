Kult-Club im Harz 75 Jahre FC Einheit Wernigerode: Verein sucht Schätze aus seiner Fußballgeschichte
Von der Kreisklasse bis in die DDR‑Liga: Zu seinem Jubiläum sucht Einheit Wernigerode besondere Erinnerungsstücke. Vielleicht schlummert noch ein Schatz bei Ex‑Spielern oder Fans?
Wernigerode/mg. - Der FC Einheit Wernigerode bereitet sich 2026 auf ein Jubiläum vor: Vor 75 Jahren war die Fußballabteilung der damaligen Betriebssportgemeinschaft (BSG) Einheit gegründet worden. Um diese Geschichte lebendig zu halten und zu präsentieren, sind Souvenirs der Vereinshistorie zusammengetragen worden – von Pokalen über Wimpel und Medaillen bis zu Trikots.