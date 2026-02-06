weather nebel
Magdeburg, Deutschland
Kult-Club im Harz 75 Jahre FC Einheit Wernigerode: Verein sucht Schätze aus seiner Fußballgeschichte

Von der Kreisklasse bis in die DDR‑Liga: Zu seinem Jubiläum sucht Einheit Wernigerode besondere Erinnerungsstücke. Vielleicht schlummert noch ein Schatz bei Ex‑Spielern oder Fans?

06.02.2026, 18:15
Einheit-Geschäftsstellenleiter Ralf Hahne hat bereits einige Raritäten zusammengetragen: unter anderem ein Trikot aus der Nachwendezeit, einen Erinnerungsteller zum 35-jährigen Bestehen der BSG Einheit Wernigerode, eine Chronik 20 Jahre BSG Einheit und eine Ehrenschale des DTSB.
Einheit-Geschäftsstellenleiter Ralf Hahne hat bereits einige Raritäten zusammengetragen: unter anderem ein Trikot aus der Nachwendezeit, einen Erinnerungsteller zum 35-jährigen Bestehen der BSG Einheit Wernigerode, eine Chronik 20 Jahre BSG Einheit und eine Ehrenschale des DTSB. Foto: Danny Wersig

Wernigerode/mg. - Der FC Einheit Wernigerode bereitet sich 2026 auf ein Jubiläum vor: Vor 75 Jahren war die Fußballabteilung der damaligen Betriebssportgemeinschaft (BSG) Einheit gegründet worden. Um diese Geschichte lebendig zu halten und zu präsentieren, sind Souvenirs der Vereinshistorie zusammengetragen worden – von Pokalen über Wimpel und Medaillen bis zu Trikots.