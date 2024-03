Feiern bis zum nächsten Morgen - familienfreundlich ist das nicht. Gibt es stattdessen bald ein Party-Konzept in Wernigerodes Elmo-Klub, das sich an junge Eltern richtet?

Wernigerode. - Gibt es in Wernigerode bald eine Party, die sich nur an Eltern richtet? Die Nachfrage dafür ist da, sagt Robert Moelle. Er ist in Wernigerodes größtem Tanztempel, im Elmo-Klub Am Köhlerteich, für die Veranstaltungsplanung zuständig. „Wir werden immer wieder darauf angesprochen.“