Politik in Sachsen-Anhalt Shitstorm nach Aktionstag in Wernigerode: Tausende Facebook-Kommentare zu AfD-Verbotsinitiative
Spott und Beleidigungen: Auf einen Aktionstag für ein AfD-Verbot folgen im Internet heftige Reaktionen. Wie die Organisatoren der Unterschriftensammlung in Wernigerode damit umgehen.
Aktualisiert: 11.02.2026, 11:08
Wernigerode. - Kaum ein anderer Beitrag hat jemals die Gemüter so sehr erhitzt: Auf das Fazit zu einem Aktionstag auf dem Wernigeröder Nicolaiplatz gingen auf der Facebook-Seite der Harzer Volksstimme mehr als 2.000 Kommentare ein. Viele davon sind spöttisch bis offen beleidigend – vor allem gegenüber den Organisatoren der Unterschriftensammlung für ein AfD-Verbot.