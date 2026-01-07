Wintersport im Harz Alpiner Skispaß mitten in Wernigerode: Abfahrtshang und Lift im Zwölfmorgental geöffnet
Der Skik-Klub Wernigerode hat seinen Abfahrtshang im Zwölfmorgental präpariert und lädt zu einem besonderen Skispaß ein.
07.01.2026, 12:00
Wernigerode. - Frau Holle und der Ski-Klub Wernigerode haben es möglich gemacht: Im Zwölfmorgental ist der Skilift in Betrieb genommen worden. Rodler und Freunde des alpinen Skisports dürfen sich am Mittwoch, 7. Januar 2026, auf einen ganz besonderen Spaß freuen.