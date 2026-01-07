Der Skik-Klub Wernigerode hat seinen Abfahrtshang im Zwölfmorgental präpariert und lädt zu einem besonderen Skispaß ein.

Bereits am Dienstag, 6. Januar 2026, wagten sich die ersten Skifreunde auf den Abfahrtshang im Zwölfmorgental in Wernigerode. Hinauf ging's mit dem Skilift.

Wernigerode. - Frau Holle und der Ski-Klub Wernigerode haben es möglich gemacht: Im Zwölfmorgental ist der Skilift in Betrieb genommen worden. Rodler und Freunde des alpinen Skisports dürfen sich am Mittwoch, 7. Januar 2026, auf einen ganz besonderen Spaß freuen.