Der Skik-Klub Wernigerode hat seinen Abfahrtshang im Zwölfmorgental präpariert und lädt zu einem besonderen Skispaß ein.

Von Jens Müller 07.01.2026, 12:00
Bereits am Dienstag, 6. Januar 2026, wagten sich die ersten Skifreunde auf den Abfahrtshang im Zwölfmorgental in Wernigerode. Hinauf ging's mit dem Skilift.
Foto: Jens Müller

Wernigerode. - Frau Holle und der Ski-Klub Wernigerode haben es möglich gemacht: Im Zwölfmorgental ist der Skilift in Betrieb genommen worden. Rodler und Freunde des alpinen Skisports dürfen sich am Mittwoch, 7. Januar 2026, auf einen ganz besonderen Spaß freuen.