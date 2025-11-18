Die Altkleider-Container im Oberharz werden verschwinden. Zum Jahresende 2025 wurde der Vertrag mit der zur Sammlung beauftragten Firma gekündigt. Welche Möglichkeiten es noch zur Entsorgung in der Stadt gibt.

Altkleider-Container im Oberharz verschwinden: Welche Alternative es noch gibt

Ein überfüllter Altkleider-Container in Elbingerode. Zahlreiche Säcke werden davor abgelegt.

Stadt Oberharz am Brocken. - Altkleider-Container bieten eine Möglichkeit, alte und gebrauchte Kleidung nachhaltig zu entsorgen. Doch immer wieder sind diese überfüllt, Säcke stapeln sich teils davor - auch im Oberharz. Nun sollen die Container verschwinden. Alternativen zur Altkleider-Abgabe gibt es jedoch weiterhin.