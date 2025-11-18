weather heiter
  4. Vertrag zum Jahresende 2025 aufgelöst: Altkleider-Container im Oberharz verschwinden: Welche Alternative es noch gibt

Vertrag zum Jahresende 2025 aufgelöst Altkleider-Container im Oberharz verschwinden: Welche Alternative es noch gibt

Die Altkleider-Container im Oberharz werden verschwinden. Zum Jahresende 2025 wurde der Vertrag mit der zur Sammlung beauftragten Firma gekündigt. Welche Möglichkeiten es noch zur Entsorgung in der Stadt gibt.

Von Matthias Distler 18.11.2025, 06:30
Ein überfüllter Altkleider-Container in Elbingerode. Zahlreiche Säcke werden davor abgelegt.
Ein überfüllter Altkleider-Container in Elbingerode. Zahlreiche Säcke werden davor abgelegt. Foto: Matthias Distler

Stadt Oberharz am Brocken. - Altkleider-Container bieten eine Möglichkeit, alte und gebrauchte Kleidung nachhaltig zu entsorgen. Doch immer wieder sind diese überfüllt, Säcke stapeln sich teils davor - auch im Oberharz. Nun sollen die Container verschwinden. Alternativen zur Altkleider-Abgabe gibt es jedoch weiterhin.