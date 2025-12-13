Royale Weihnachten auf dem Wernigeröder Schloss: Besucher dürfen sich bis Februar auf Hunderte Lichter, funkelnden Weihnachtsschmuck und Märchenhaftes freuen. Zu entdecken gibt es echte Überraschungen – von kreativen Adligen bis hin zu schwebenden Kerzen.

Wer sich einmal als Gast einer fürstlichen Weihnachtsfeier fühlen möchte, erhält dazu auf dem Wernigeröder Schloss Gelegenheit.

Wernigerode. - Das Wernigeröder Schloss sieht nicht nur aus wie aus einem Märchenbuch entsprungen – in dem historischen Bauwerk geht es gerade auch ganz besonders märchenhaft zu, verspricht die Museumsmitarbeiterin Katrin Dziekan. Und das liege nicht nur an den Hunderten Kerzen, Lichterketten und goldenen Schmuckelementen, die es in den Ausstellungsräumen zu entdecken gibt.