Urnen können nun im Beisein der Verwandten in der Gemeinschaftsanlage beigesetzt werden.

Stadt Oberharz am Brocken. - Trauernde im Oberharz, die ihre Angehörigen auf der Urnengemeinschaftsanlage bestatten lassen, können nun dabei sein, wenn die Urne in die Erde eingelassen wird. Das war zuvor nicht möglich. Der Stadtrat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, die entsprechende Passage zu streichen.