Wolfgang Lutz aus Wernigerode tauscht die Ruhe der Rente gegen das Rattern der Maschinen. Mit 72 Jahren steht er wieder regelmäßig in der Werkstatt. Warum der Senior vom Ruhestand zurückgetreten ist - und längst nicht der einzige im Landkreis Harz ist.

Rückkehr vom Ruhestand: Warum ein Wernigeröder mit 72 wieder mitten im Berufsleben steht

Mit 72 Jahren denkt Wolfgang Lutz noch lange nicht daran, seinen Job an den Nagel zu hängen. Er arbeitet noch immer bei der Schneider Schreibgeräte GmbH in Wernigerode.

Wernigerode/Landkreis Harz. - Wolfgang Lutz ist zurückhaltend, kein Mann vieler Worte. Doch das ändert sich, wenn der Wernigeröder über seine Arbeit spricht. Seine Begeisterung dafür ist ungebrochen - noch 55 Jahre nach Ausbildungsstart. Darum kehrte der 72-Jährige seinem Ruhestand den Rücken zu und geht wieder regelmäßig arbeiten.