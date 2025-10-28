weather regenschauer
  4. Neuer Hot-Spot für Events: Start für Großprojekt in Magdeburg: Neugestaltung rund um Stadthalle und Hyparschale beginnt

Neues Kapitel in Magdeburg: Der Startschuss für eines der größten Stadtentwicklungsprojekte der kommenden Jahre ist gefallen. Die Neugestaltung des Areals rund um Stadthalle und Hyparschale beginnt. Was zuerst gebaut wird.

28.10.2025, 15:30
Die Modernisierung des Areals rund um Albinmüller-Turm, Stadthalle und Hyparschale in Magdeburg hat begonnen. Bis 2030 sollen Parkplatz, Promenade und ein Platz für Events entstehen.
Magdeburg. - Jetzt wird nicht mehr nur geplant, jetzt wird gebaut: Die Neugestaltung des Areals rund um Stadthalle, Hyparschale und Heinrich-Heine-Platz hat begonnen. Rund 24,5 Millionen Euro investiert die Landeshauptstadt Magdeburg in das Großprojekt. Bis zum Festival der Moderne im Jahr 2027 sollen bereits Parkplatz, Promenade und eine große Event-Plaza mit Blick auf den Magdeburger Dom fertiggestellt sein.