Neuer Hot-Spot für Events Start für Großprojekt in Magdeburg: Neugestaltung rund um Stadthalle und Hyparschale beginnt
Neues Kapitel in Magdeburg: Der Startschuss für eines der größten Stadtentwicklungsprojekte der kommenden Jahre ist gefallen. Die Neugestaltung des Areals rund um Stadthalle und Hyparschale beginnt. Was zuerst gebaut wird.
Magdeburg. - Jetzt wird nicht mehr nur geplant, jetzt wird gebaut: Die Neugestaltung des Areals rund um Stadthalle, Hyparschale und Heinrich-Heine-Platz hat begonnen. Rund 24,5 Millionen Euro investiert die Landeshauptstadt Magdeburg in das Großprojekt. Bis zum Festival der Moderne im Jahr 2027 sollen bereits Parkplatz, Promenade und eine große Event-Plaza mit Blick auf den Magdeburger Dom fertiggestellt sein.