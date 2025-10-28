Neues Kapitel in Magdeburg: Der Startschuss für eines der größten Stadtentwicklungsprojekte der kommenden Jahre ist gefallen. Die Neugestaltung des Areals rund um Stadthalle und Hyparschale beginnt. Was zuerst gebaut wird.

Start für Großprojekt in Magdeburg: Neugestaltung rund um Stadthalle und Hyparschale beginnt

Die Modernisierung des Areals rund um Albinmüller-Turm, Stadthalle und Hyparschale in Magdeburg hat begonnen. Bis 2030 sollen Parkplatz, Promenade und ein Platz für Events entstehen.

Magdeburg. - Jetzt wird nicht mehr nur geplant, jetzt wird gebaut: Die Neugestaltung des Areals rund um Stadthalle, Hyparschale und Heinrich-Heine-Platz hat begonnen. Rund 24,5 Millionen Euro investiert die Landeshauptstadt Magdeburg in das Großprojekt. Bis zum Festival der Moderne im Jahr 2027 sollen bereits Parkplatz, Promenade und eine große Event-Plaza mit Blick auf den Magdeburger Dom fertiggestellt sein.