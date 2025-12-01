Erinnerungskultur im Harz Halberstadt streitet über Gedenkformen für die einst große jüdische Gemeinde
Metalltafeln mit Namen und Lebensdaten an den Häusern oder Tafeln mit Informationen zu den Familien und Firmen, die hier beheimatet waren? Nur ein Punkt im Streit um einen Antrag der AfD in Halberstadts Stadtrat.
01.12.2025, 06:15
Halberstadt. - Den ersten Vorstoß hatte die Fraktion AfD/Freie Wähler im August unternommen. Die Stadt solle jährlich einen Stolperstein verlegen. Ablehnung im Stadtrat spürend, änderte die Fraktion den Antrag dahingehend, stattdessen eine Metalltafel an den Gebäuden anzubringen. So hat der Rat jetzt entschieden.