Erinnerungskultur im Harz Halberstadt streitet über Gedenkformen für die einst große jüdische Gemeinde

Metalltafeln mit Namen und Lebensdaten an den Häusern oder Tafeln mit Informationen zu den Familien und Firmen, die hier beheimatet waren? Nur ein Punkt im Streit um einen Antrag der AfD in Halberstadts Stadtrat.