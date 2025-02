Urlaub im Oberharz Ausflugstipps und Freizeitgestaltung im Harz: Neue Tourismus-Broschüren erschienen

Der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken hat seine Image-Broschüren überarbeitet. Informationen aus zuvor fünf Broschüren wurden zu zwei Heften zusammengefasst. Was in diesen zu finden ist und für wen sich ein Blick lohnt.