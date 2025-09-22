weather spruehregen
  4. Übernachten in der Altmark: Gästehaus „Am Winckel“ in Stendal: Erfolgsmodell für Ferienwohnungen und Monteurzimmer

Wie Nadja Vohse und Stefan Gärtner dem historischen Eckgebäude am Winckelmannplatz neues Leben eingehaucht haben - und welche Pläne sie für das zu DDR-Zeiten als Bar-Café Altmark bekannte Tanzlokal schmieden.

Von Axel Junker 22.09.2025, 17:33
Nadja Vohse und Stefan Gärtner betreiben in Stendal im Eckgebäude Breite Straße 18 seit einem Jahr erfolgreich das Gästehaus „Am Winckel“. Foto: Axel Junker

Stendal - Was für ein Start zum Sachsen-Anhalt-Tag 2024 in Stendal: Damals eröffneten Nadja Vohse und Stefan Gärtner ihr Gästehaus „Am Winckel“ - und legten damit den Grundstein für ihre Erfolgsgeschichte. Das ist jedoch erst der Anfang. Denn das Betreiber-Duo hat bereits neue Pläne für ein ganz besonderes Stück Stendaler Stadtgeschichte, das vielen von früher in Erinnerung sein dürfte.