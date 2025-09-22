Erste Spur nach Einsatz mit Polizeihundeteam verliert sich an der Bode in Löderburg. Hecklinger (59) seit Freitag verschwunden.

Löderburger Wehr setzt Vermisstensuche mit Boot auf der Bode fort

Polizei und Feuerwehr setzen die Suche nach einem 59-jährigen Mann fort. Der Hund verlor die Spur an der Bode, nun wird mit Booten flussabwärts gesucht.

Löderburg/Hecklingen. - Ein 59-Jähriger aus Hecklingen wurde am Sonntag als vermisst gemeldet. Bei der Suche verlor sich eine erste Spur für ein Polizeihundeteam an der Bode in Löderburg. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Löderburg suchten am Montagvormittag ab hier weiter.