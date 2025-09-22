Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag zwischen Wiepke und Estedt auf der Bundesstraße 71 ereignet. Von der Polizei liegen inzwischen erste Ermittlungsergebnisse vor.

Mann stirbt bei schrecklichem Unfall auf der B 71 am Montag

Wiepke/Estedt - Stau am Montagmorgen auf der Bundesstraße 71 zwischen Wiepke und Estedt. Nach einem Verkehrsunfall am Abzweig zur L 12 nach Klein Engersen sind nach der Alarmierung um 8.40 Uhr Feuerwehr und Polizei vor Ort und haben die Straße gesperrt. Am Nachmittag teilt die Polizei mit: Ein Mann ist in seinem Auto gestorben.