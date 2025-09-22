Zwischen Wiepke und Estedt Mann stirbt bei schrecklichem Unfall auf der B 71 am Montag
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag zwischen Wiepke und Estedt auf der Bundesstraße 71 ereignet. Von der Polizei liegen inzwischen erste Ermittlungsergebnisse vor.
Aktualisiert: 22.09.2025, 17:29
Wiepke/Estedt - Stau am Montagmorgen auf der Bundesstraße 71 zwischen Wiepke und Estedt. Nach einem Verkehrsunfall am Abzweig zur L 12 nach Klein Engersen sind nach der Alarmierung um 8.40 Uhr Feuerwehr und Polizei vor Ort und haben die Straße gesperrt. Am Nachmittag teilt die Polizei mit: Ein Mann ist in seinem Auto gestorben.