Gefährliche Kettenreaktion Autobahn 36 bei Wernigerode nach Unfall gesperrt: Drei Autos in Kollision an Abfahrt verwickelt

Ein Unfall mit drei Autos hat den Verkehr auf der Autobahn 36 bei Wernigerode kurzzeitig lahmgelegt. Wie es zu der Kollision kam und es den sieben Beteiligten geht.