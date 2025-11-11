weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Gefährliche Kettenreaktion Autobahn 36 bei Wernigerode nach Unfall gesperrt: Drei Autos in Kollision an Abfahrt verwickelt

Ein Unfall mit drei Autos hat den Verkehr auf der Autobahn 36 bei Wernigerode kurzzeitig lahmgelegt. Wie es zu der Kollision kam und es den sieben Beteiligten geht.

Von Holger Manigk 11.11.2025, 15:45
Die Autobahn 36 bei Wernigerode wurde nach einem Unfall mit drei Autos kurzzeitig gesperrt.
Die Autobahn 36 bei Wernigerode wurde nach einem Unfall mit drei Autos kurzzeitig gesperrt.

Wernigerode. - Die Autobahn 36 in Richtung Braunschweig musste am Dienstag, 11. November, an der Abfahrt Wernigerode-Mitte kurzzeitig gesperrt werden. Grund war ein Unfall, in den drei Autos verwickelt wurden.