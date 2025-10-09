Im Wernigeröder Mühlental regt sich Widerstand: Anwohner laufen Sturm gegen die geplante Tunneltrasse der B244 und fordern eine alternative Route durch das Trecktal. Doch die Bürgerinitiative, die seit rund 30 Jahren für die Ortsumfahrung kämpft, hält mit klaren Worten dagegen.

Die Bürgerinitiative "B244 - Wernigerode ohne Schwerlastverkehr" verspricht sich von einer Ortsumgehung mit Tunnel unter anderem eine Entlastung der vielbefahrenen Westerntorkreuzung. Anwohner in Tunnel-Nähe protestieren dagegen.

Wernigerode. - Die geplante Ortsumfahrung der Bundesstraße 244 sorgt für hitzige Diskussionen in Wernigerode: Mühlental-Bewohner am Südportal des vorgesehenen Tunnels durch den Fenstermacherberg kündigen Widerstand an, fordern eine andere Trasse. Nun reagiert die Bürgerinitiative, die sich seit Jahrzehnten für das 160-Millionen-Euro-Projekt einsetzt.