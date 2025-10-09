weather wolkig
  4. Thyssenkrupp: Stellenverlagerung in Schönebeck

Wirtschaft in Schönebeck Schieflage bei Thyssenkrupp zwingt zum Handeln

Für das Schönebecker Unternehmen läuft es derzeit nicht rund. Wie die Unternehmenszentrale mitteilt, wird es nun Anpassungen geben. Ziel ist, wettbewerbsfähig zu bleiben.

Von Stefan Demps Aktualisiert: 09.10.2025, 14:37
Unruhige Zeiten stehen für das Schönebecker Werk von Thyssenkrupp nun an.
Schönebeck/Essen. - Eine große Überraschung dürfte die Meldung am Ende nicht sein, da es zuletzt nicht rund lief für das Unternehmen. Allein 2024 wies Thyssenkrupp einen Fehlbetrag von 1,5 Milliarden Euro auf. Im Jahr zuvor waren es 2,1 Milliarden Euro. Waren diese Fehlbeträge auf die Stahlindustrie bezogen, spürt nun auch das Schönebecker Werk die Auswirkungen. 50 Stellen werden an einen ausländischen Standort verlegt.