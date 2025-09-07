Der idyllische Spazierweg am Barrenbach in Wernigerode wird zunehmend zur Müllkippe. Einkaufswagen im Bach, aufgerissene Müllsäcke und übler Geruch sorgen für Ärger bei Anwohnern und Spaziergängern. Die Stadt reagiert mit regelmäßigen Kontrollen – doch reicht das aus?

„Es ist einfach widerlich“ – Spaziergänger klagen über Müll an Wernigerodes Barrenbach

Dreckecke in Wernigerode: Der Spazierweg am Barrenbach ist zunehmend vermüllt.

Wernigerode - Der Weg am Barrenbach ist eine beliebte Spazierstrecke im Wernigeröder Wohngebiet Harzblick. Idyllisch zwischen Schreiberteich und Kurtsteich gelegen, ist er gut und regelmäßig von Fußgängern und Radfahrern frequentiert. Doch aktuell rümpfen Spaziergänger die Nase. „Es ist einfach widerlich“, klagt eine Wernigeröderin.