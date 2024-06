Ab Montag wird im Veckenstedter Weg und dann weiter in der Ilsenburger Straße in Wernigerode gebaut. Für Autofahrer bedeutet das mehrwöchige und weiträumige Behinderungen rund um die Baustelle.

Die Baustelle wandert von der Plemnitzstraße in den Veckenstedter Weg und in die Ilsenburger Straße. Dort wird für mehrere Monate mit Verkehrseinschränkungen gebaut.

Wernigerode. - Die Schilder stehen schon. Autofahrer in Wernigerode müssen sich in den nächsten Wochen auf eine Baustelle einstellen. Am Veckenstedter Weg und in der Ilsenburger Straße wird gebaut – mit Behinderungen und einer Umleitung für den Autoverkehr.