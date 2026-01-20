In gleich drei Stadtteilen bringen die Stadtwerke Wernigerode Bauland auf den Markt. Wer sich für die neuen Wohngebiete interessiert, was Käufer bremst und wie die Nachfrage ausfällt.

Im neuen Wohngebiet an der Börstedter Straße in Silstedt stehen erste Häuser, weitere Eigenheime sind im Bau.

Wernigerode. - Jahrelang war Bauland in Wernigerode knapp. Nun schießen in der Harz-Stadt viele neue Wohngebiete aus dem Boden. Einer der großen Anbieter sind dabei die Stadtwerke – doch wie gefragt sind die Grundstücke bei Häuslebauern?