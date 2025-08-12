Die Feuerwehren im Harzkreis mussten am Dienstagvormittag gleich zwei Mal ausrücken wegen brennender Fahrzeuge. Die Bundesstraße 79 ist aktuell noch voll gesperrt zwischen Dardesheim und Athenstedt. Was Autofahrer wissen müssen.

Vollsperrung der B79 im Harzkreis: Zwei Landmaschinen in Flammen - immense Schäden

Vollsperrung auf der Bundestraße B79 bei Athenstedt und Dardesheim (Harzkreis): Ein Mähdrescher ist in Flammen aufgegangen.

Athenstedt/ Dedeleben. - Der Dienstagvormittag, 12. August, hatte es in sich für die Feuerwehren im Harzkreis. Gleich an zwei Orten sind Landmaschinen in Flammen aufgegangen. Seit 11 Uhr ist die Bundesstraße 79 komplett gesperrt. Wie hoch der Sachschaden an der beschädigten B79 und den zerstörten Landmaschinen ist, ist noch zu beziffern.