In Ilsenburg wird 2025 an vielen Stellen gebaut. Welche Projekte das konkret sind und was die Bewohner der Harzstadt wissen müssen.

Ilsenburg. - Momentan gibt es in Ilsenburg kaum Probleme mit dem Straßenverkehr. Doch schon bald werden Bauarbeiter an den unterschiedlichsten Punkten in der Stadt das Bild dominieren. In wenigen Tagen könnte es wieder eine Vollsperrung der Faktoreistraße geben.