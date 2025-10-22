Auf dem Wanderweg zwischen Tanne und Mandelholz liegt eine alte Holzbrücke, die über den Allerbach führt. Weil diese morsch gewesen ist, haben Mitglieder des Harzklub-Zweigvereins Tanne sie komplett erneuert.

Tanne. - Abgenutzt und morsch – in diesem Zustand befand sich lange Zeit die Holzbrücke über den Allerbach. Sie liegt auf dem Wanderweg zwischen Tanne und Mandelholz, einem historischen Harzquerungsweg. Deshalb hat der Harzklub-Zweigverein Tanne kürzlich einen Arbeitseinsatz organisiert, um eine völlig neue Brücke über den Bach zu bauen.