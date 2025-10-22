Harzklub-Zweigverein Tanne Bei Harzer Wanderweg: Harzklub erneuert baufällige Brücke über den Allerbach
Auf dem Wanderweg zwischen Tanne und Mandelholz liegt eine alte Holzbrücke, die über den Allerbach führt. Weil diese morsch gewesen ist, haben Mitglieder des Harzklub-Zweigvereins Tanne sie komplett erneuert.
22.10.2025, 06:15
Tanne. - Abgenutzt und morsch – in diesem Zustand befand sich lange Zeit die Holzbrücke über den Allerbach. Sie liegt auf dem Wanderweg zwischen Tanne und Mandelholz, einem historischen Harzquerungsweg. Deshalb hat der Harzklub-Zweigverein Tanne kürzlich einen Arbeitseinsatz organisiert, um eine völlig neue Brücke über den Bach zu bauen.