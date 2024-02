Naschkatzen aufgepasst: In Wernigerodes Innenstadt wird ein Traditionscafé unter neuer Regie wiedereröffnet. Wer die Betreiber sind, was eine Kugel Eis kostet und was die Vorgänger sagen.

Volkmar Klaus (rechts) und Maxim Bogomolov (links) sorgen dafür, dass ein Eiscafé in der Breiten Straße in Wernigerode wiedereröffnet wird. Um die Gäste kümmern sich Nadiia Naboichenko und Miltiadis Khadzhynov.

Wernigerode. - Die Wände haben einen frischen Anstrich erhalten, die Schaufenster eine neue Beschriftung. Noch fehlen die Bilder an den Wänden. Doch das Wichtigste ist in der Auslage angerichtet und lockt die ersten Kunden: Eis und hausgemachter Kuchen. In der Fußgängerzone in Wernigerode wird ein neues Café eröffnet.