Trauer und Abschied prägen den Berufsalltag von Julia Stange. In ihrer Freizeit lebt die Bestatterin aus dem Harz aber das genaue Gegenteil. Seit ihrer Kindheit ist sie Mitglied im Benzingeröder Karnevalsverein. Wie ihr dieser Spagat gelingt.

Zwischen Trauer und Humor: Wie eine Bestatterin aus dem Harz Karneval lebt

Benzingerode. - „Mein Mann sagt gern: Bei uns sitzt der Tod mit am Tisch“, berichtet Julia Stange und kann sich ein Grinsen nicht verkneifen. Sie ist Bestatterin. Ein Beruf, der mit Trauer und Abschied verbunden ist. In ihrer Freizeit aber lebt sie das völlige Kontrastprogramm: Seit frühester Jugend ist die 44-Jährige leidenschaftlicher Karnevalsfan.