Biathlet aus Sorge im Harz erringt vier Medaillen bei Junioren-WM

Vier Medaillen hat Albert Engelmann aus Sorge bei den Junioren-Weltmeisterschaften im Biathlon in den USA gewonnen. Familie und Freunde haben den 17-jährigen begrüßt.

Albert Engelmann (Mitte) aus Sorge hat vier Medaillen bei den Junioren-Weltmeisterschaften im Biathlon in Soldier Hollow in den USA gewonnen. Seine Eltern Jenny (2. von rechts) und Gunnar (2. von links), seine Schwester Gina (rechts) und seine ehemalige Trainerin Simone Homann (links) freuen sich mit ihm.

Sorge - Applaus brandet auf, als Albert Engelmann den Raum betritt. Der 17-Jährige ist erst am Vortag morgens aus dem Flugzeug gestiegen, doch den Jetlag merkt man ihm nicht an. Familie und Freunde feiern am Samstag den jungen Sportler aus Sorge, der mit vier Medaillen von den Weltmeisterschaften der Junioren zurückgekehrt ist.