Ricarda Drogan betreibt eine Weihnachtsmarktbude in der Breiten Straße in Wernigerode.

Wernigerode. - Ricarda Drogan kann es kaum fassen. „Wer macht denn so was? Wer geht mit einem Benzinkanister durch die Stadt“, fragt die Harzer Unternehmerin. Noch bevor der Wernigeröder Weihnachtsmarkt eröffnet wurde, haben Unbekannte versucht, ihre selbst gezimmerte Glühweinbude in der Breiten Straße anzuzünden.