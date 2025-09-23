Ein nächtlicher Großbrand in einer muslimischen Gebetshalle im Oberharz-Ort Hasselfelde sorgt für Aufsehen – und wirft viele Fragen auf. Jetzt äußert sich die Staatsanwaltschaft mit ersten Ermittlungsergebnissen.

Mehr als 100 Feuerwehrleute bekämpften am frühen Morgen des 12. September 2025 in Hasselfelde ein Feuer, das in einem ehemaligen Supermarkt ausgebrochen war.

Hasselfelde. - Stundenlang hat ein Großbrand in der Nacht zum 12. September 2025 Feuerwehrleute in Hasselfelde in Atem gehalten. Besonders brisant: Die Halle, in der das Feuer ausgebrochen war, soll einer muslimischen Gemeinde als Gebetsraum dienen. Handelte es sich um einen Unfall oder eine vorsätzliche, politisch motivierte Tat? Die Staatsanwaltschaft gibt nun erste Ermittlungserkenntnisse bekannt.